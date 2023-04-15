«Люди реагируют позитивно»: Москвичи интересуются возможностью записи на военную службу по контракту

По словам волонтеров, военной службой интересуются москвичи самого разного возраста – и молодежь, и горожане средних лет. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи активно интересуются возможностью пойти служить в армию по контракту. Об этом журналистам рассказали волонтеры, дежурящие у станций метро. Московские активисты раздают горожанам информационные буклеты и отвечают на вопросы о наборе в ряды вооруженных сил.

«Люди реагируют достаточно позитивно. Многие, проходя мимо нашей стойки, говорят, что мы делаем хорошее дело, что это важно, побольше бы таких волонтеров, готовых таким образом тратить свое время», - сообщила активист молодежного сообщества «STOлица» Кира Абубекарова. Девушка консультирует жителей столицы возле станции метро «Коньково».

По словам Киры, военной службой интересуются москвичи самого разного возраста – и молодежь, и горожане средних лет, и люди более зрелого возраста.

«Интересуются люди с 18 и вплоть до 59 лет. Бывают и старше люди, они подходят, зная, что они для службы уже непригодны», - рассказала волонтер.

По словам добровольцев, москвичи задают вопросы о выплатах для военнослужащих и членов их семей, интересуются полагающимися бойцам федеральными и московскими льготами. Многие уточняют, какие документы потребуются для того, чтобы заключить контракт.

«Как ни странно, подходят даже ребята с неформальной внешностью. У нас был мальчик, которому было 22 года, у него были яркие дреды. Он не оставлял контактных данных, но заявил, что готов, и если его теории о подготовке подтвердятся, обратится на улицу Яблочкова», - сказала Кира Абубекарова.

Единый пункт отбора на контрактную службу расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта необходимо взять с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Записаться в ряды вооруженных сил могут люди от 18 до до 60 лет. Обратиться в пункт отбора могут как москвичи, так и приезжие из других регионов России или из стран ближнего зарубежья. Иностранцы после поступления на службу могут в упрощенном порядке оформить российское гражданство.

В центре работают десятки волонтеров: они помогают будущим военнослужащим сориентироваться в кабинетах и заполнить документы. Все процедуры можно пройти в одном месте, не выходя из здания. В центре работаю врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Кроме того, благодаря подключению к единой системе ЕМИАС у медиков есть возможность изучить электронную медицинскую карту кандидата. Прочитав историю его болезни, врачи могут выявить возможные противопоказания для военной службы.

Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.