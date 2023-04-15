Схема движения изменится на Филевском бульваре и улице Мясищева в Москве с 15 апреля по 15 мая

Движение ограничат из-за строительных работ Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Москве ограничат движение на участке в районе Филевского бульвара и улице Мясищева. Это связано с проведением строительных работ, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Схема движения транспорта изменится на месяц – с 15 апреля по 15 мая 2023 года. Автомобилисты не смогут проехать от дома 40 по Филевскому бульвару до дома 2, строение 1 по улице Мясищева. Участок будет полностью перекрыт. Водителей просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о «дачных» пробках во второй половине апреля. Вечерний час пик в пятницу будет начинаться с 17:00. Движение будет затруднено на МКАД, ТТК и вылетных магистралях. Чтобы сэкономить время, автомобилистам советуют выезжать за город до 15:00 или после 21:00.