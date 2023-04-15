Аналитики рассказали о районах Москвы с самыми высокими новостройками

В Коньково средняя максимальная этажность корпусов достигает 46 этажей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Район Коньково стал лидером среди локаций Старой Москвы по высотности новостроек. Здесь средняя максимальная этажность корпусов достигает 46 этажей, сообщает РБК Недвижимость сор ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой».

На второй строчке расположилось Бирюлево Восточное (45 этажей), на третьем месте – Котловка (42 этажа). Также в пятерку вошли районы Ростокино (39 этажей) и Марьина Роща (37 этажей).

В то же время самая низкая этажность зданий — в районе Вешняки (4 этажа). Следом идут районы Мещанский, Южное Тушино и Восточное Измайлово (5 этажей). Третью строчку занимает Тверской район (6 этажей), а четвертую – Таганский (7 этажей).

Эксперты отмечают рост объема предложений квартир в высотных зданиях Москвы: с 2013 года показатель вырос в 30 раз. На рынок ввели 1,9 млн кв. метров недвижимости.

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