Пункты проката велосипедов и самокатов открылись в парках Москвы

В Москве в 28 парках заработали пункты проката спортивного инвентаря Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

В Москве в 28 парках открылось более 50 пунктов проката спортивного летнего инвентаря. Посетители могут взять в аренду различные виды транспорта: велосипеды, электросамокаты и веломобили, лонгборды и прочее, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с 15 апреля в Парке Горького можно взять летний спортинвентарь. Одно- и двухместные веломобили выдают напрокат около Крымского моста ежедневно с 10:00 до 21:00. К лету здесь можно будет арендовать катамараны и лодки.

В столичных парках также будут доступны другие виды спортивного инвентаря, например, наборы для игры в настольный теннис и лазертаг, скейтборды и квадроциклы. Бесплатно выдаются комплекты защиты для безопасного катания. Для некоторых категорий посетителей предусмотрены, однако для аренды требуется денежный залог или документ, удостоверяющий личность.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 15 апреля открылись площадки благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Горожане могут отведать лавандовые куличи и пасхальные блины и купить праздничные сувениры.