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НовостиОбщество15 апреля 2023 15:55

Молодую ушастую сову спасли от уличных фотографов в центре Москвы

Птицу передали в Центр реабилитации диких животных
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сову незаконно использовали для фотосъемки за денежное вознаграждение

Сову незаконно использовали для фотосъемки за денежное вознаграждение

Фото: прокуратура Москвы

В Москве вновь пресекли незаконные действия с животным: на Лубянском проезде от уличных фотографов спасли молодую ушастую сову, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Птицу незаконно использовали для фотосъемки за денежное вознаграждение. Сейчас сову передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Вопрос об ответственности виновных лиц находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры. Детали случившегося выясняются.

В ведомстве напомнили, что ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы и защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Ранее KP.RU писал, что в Москве спасателям пришлось спускаться с 42 этажа, чтобы освободить экзотического зверя из «плена». Кот породы саванна – гибрида дикого сервала и домашней кошки - застрял лапой в окне.