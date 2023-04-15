Молодую ушастую сову спасли от уличных фотографов в центре Москвы

Сову незаконно использовали для фотосъемки за денежное вознаграждение Фото: прокуратура Москвы

В Москве вновь пресекли незаконные действия с животным: на Лубянском проезде от уличных фотографов спасли молодую ушастую сову, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Птицу незаконно использовали для фотосъемки за денежное вознаграждение. Сейчас сову передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Вопрос об ответственности виновных лиц находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры. Детали случившегося выясняются.

В ведомстве напомнили, что ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы и защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

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