Овчинский: Один из крупнейших российских производителей лифтов отмечает 80-летие

Компания занимается импортозамещением компонентов высокого уровня. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Сегодня, 16 апреля, Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) празднует юбилей - 80 лет. Предприятие является одним из крупнейших производителей лифтового оборудования в нашей стране. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за время работы завод произвел свыше 235 тысяч лифтов.

«Сегодня мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц продукции, - отметил заммэра. - Изделия устанавливаются в жилых, производственных, медицинских постройках и на объектах специального назначения».

Статистика подтверждает, что Щербинским лифтостроительным заводом выпускается каждый четвертый лифт в России. За 2021 - 2022 годы доля ЩЛЗ на отечественном рынке производства лифтовой техники достигла 20 процентов.

«Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря поддержке города, - подчеркнул Овчинский. - В 2019 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства компания может направить на развитие производства и расширение ассортимента».

В ассортименте ЩЛЗ - современные лифты со смарт-системами. Благодаря используемой в них технологии AirClean при дезинфекции кабины уничтожается 98% бактерий и вирусов. А с помощью AirKey можно рулить подъемником со смартфона. Встроенный зеркальный дисплей со SmartMirror показывает пассажирам справочную информацию и рекламу.

В прошлом году завод начал серийное производство лифтов для высотных зданий. Их скорость - до 2,5 метра в секунду! Новые достижения и внедрение инноваций становятся возможными благодаря начатой в 2019 году модернизации завода. Тогда его включили в группу ДОМ.РФ. Завершение обновления предприятия запланировано к 2025 году.

«В итоге производственная мощность должна повыситься на 30 процентов при серьезном увеличении эффективности труда», - уточнил генеральный директор компании Валентин Чернобаев.

При этом компания занимается импортозамещением компонентов высокого уровня. На предприятии работают не только цеха, но и свое конструкторское бюро, логистический центр, склад запчастей и компонентов. Всего в штате - более 1,3 тысячи сотрудников. Среди них есть и представители более 30 рабочих династий.