Специалисты напоминают жителям Москвы о начале сезона клещей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Москве с наступлением теплых дней активизировались клещи. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными и не забывать о мерах личной безопасности в этот период. Особенно активными клещи бывают в утреннее и вечернее время. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.
Просыпаются они при среднесуточной температуре выше пяти градусов тепла.
Особенно часто их можно встретить в затененных местах с густой растительностью. Для минимизации возможных контактов людей с клещами в городе стараются своевременно скашивать траву возле спортивных и детских площадок, а также вдоль пешеходных тропинок.
Чтобы напоминать людям о подобной опасности в столице размещаются информационные плакаты, а также регулярно проводятся профилактические беседы.
На природе стоит выбирать подходящую одежду, желательно чтобы она была облегающая и в светлых тонах, чтобы на ней легче было заметить клеща. Обувь лучше выбирать высокую, а брюки стоит заправлять в носки, чтобы клещи не могли спокойно заползти под одежду.
Если возникает подозрение на укус клеща, стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее KP.RU писал, что в Москве днем 16 апреля будет переменная облачность, а воздух прогреется до +15 градусов. Осадков в столице не ожидается.