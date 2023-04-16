Специалисты напоминают жителям Москвы о начале сезона клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве с наступлением теплых дней активизировались клещи. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными и не забывать о мерах личной безопасности в этот период. Особенно активными клещи бывают в утреннее и вечернее время. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Просыпаются они при среднесуточной температуре выше пяти градусов тепла.

Особенно часто их можно встретить в затененных местах с густой растительностью. Для минимизации возможных контактов людей с клещами в городе стараются своевременно скашивать траву возле спортивных и детских площадок, а также вдоль пешеходных тропинок.

Чтобы напоминать людям о подобной опасности в столице размещаются информационные плакаты, а также регулярно проводятся профилактические беседы.

На природе стоит выбирать подходящую одежду, желательно чтобы она была облегающая и в светлых тонах, чтобы на ней легче было заметить клеща. Обувь лучше выбирать высокую, а брюки стоит заправлять в носки, чтобы клещи не могли спокойно заползти под одежду.

Если возникает подозрение на укус клеща, стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее KP.RU писал, что в Москве днем 16 апреля будет переменная облачность, а воздух прогреется до +15 градусов. Осадков в столице не ожидается.