Столичный пункт отбора на военную службу по контракту обслуживает граждан в режиме одного окна

На улицу Яблочкова приходят и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету.

Поступить на военную службу могут люди от 18 до 60 лет. При этом место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: на улицу Яблочкова приходят и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Один из посетителей центра рассказал журналистам, что приехал в Единый пункт отбора из Иркутска.

«Приехал воевать за Родину. Дед мой воевал, отец - воевал, я чем хуже?», - рассказал он.

Другой кандидат сообщил, что для него это будет первая командировка в зону СВО, но у него есть опыт службы в армии в течение двух лет.

«Проходил срочную службу в армии. Два года отслужил. Сейчас первая командировка. Хочу ребятам помогать и Родину защитить. Жена и двое детей у меня», - рассказал мужчина.

Все новобранцы после подписания контракта проходят подготовку на полигонах Московской области. В свою очередь, военный эксперт Андрей Старых отметил, что людей, проходящих военную службу по контракту, необходимо обучать в соответствии с современным требованиями и условиями.

«Воинская специальность подразумевает непосредственно освоение систем связи, систем технических – специализация довольно широкая, необязательно все в штурмовики попадут. Очень важно, своевременно налаженная работа инфраструктуры: тыловых служб, артиллерии, связи, транспортной логистики, ремонта транспортных средств. В любом случае, человека надо если не учить с нуля, то дообучать применительно к современным условиям», - подчеркнул Андрей Старых.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Будущие военнослужащие проходят специальное собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту кандидата.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.