Более 2 миллионов человек поучаствовали в пасхальных богослужения в Москве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пасхальных богослужениях в праздничные и предпраздничные дни приняли участие более двух миллионов человек. Именно в ночь с 15 на 16 апреля в Москве в богослужениях приняли участие более 600 тысяч человек. Об этом рассказывает на своем портале ТАСС.

В прошлом году в более 500 храмах и монастырях Москвы проходили все пасхальные мероприятия.

Прошлый год стал первым после пандемии, когда все службы проходили без коронавирусных ограничений, а в общей сложности во всех богослужениях приняли участие около полутора миллиона человек. В этом же году количество верующих людей, посещающих храмы и монастыри в праздник Пасхи, увеличилось.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех православных москвичей с праздником Христова Воскресения. В этот день в столице всегда светло, а сердца людей наполняются радостью и любовью.