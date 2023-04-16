Безопасность на время пасхальных богослужений в Москве обеспечивали более 700 сотрудников Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время всех пасхальных богослужений в Москве безопасность обеспечивали свыше 700 сотрудников. Благодаря этому все мероприятия прошли без происшествий. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В преддверии праздника на всех религиозных объектах проводились проверки доступности путей эвакуации.

Также сотрудники пожарно-спасательных бригад проверили работоспособность всех систем пожарной безопасности и возможность беспрепятственного проезда для пожарной техники в случае необходимости.

Во время профилактических бесед со священнослужителями и верующими рассказывали о мерах безопасности во время обращения с источниками открытого огня, а также напомнили о правилах и порядке использования различных пожарных средств.

Ранее KP.RU писал, что в праздничных и предпраздничных пасхальных богослужениях в Москве приняли участие более двух миллионов человек. Именно в ночь с 15 на 16 апреля — 600 тысяч человек.