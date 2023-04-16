Собянин: московский электромобиль установил национальные рекорды скорости

Московский электромобиль установил национальные рекорды скорости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Электромобиль «Сарма», привод на который создан компанией-резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» смогу установить национальный скоростной рекорд. С места он смог разогнаться до 135,869 километра в час. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Последний национальный рекорд на электрической тяге был установлен еще в 1984 году.

Состоялись заезды между автомобилями, масса которых не превышала 500 килограмм и прошли они на фестивале «Дни скорости на льду Байкала». За рулем электрокара, который поставил рекорд, была трехкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева.

Помимо этого еще один рекорд по разгону с места до 91,521 км/ч установил многократный чемпион России Станислав Лыжин.

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