Терапевт Кабаненко рассказала, каких заболеваний на самом деле не существует Фото: Shutterstock

С развитием медицины врачи могут более точно ставить диагнозы пациентам, однако все еще можно встретить людей, которые верят в несуществующие болезни. Одним из наиболее частых можно псевдо-диагнозов можно назвать вегетососудистую дистонию. Об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Кабаненко на портале «Москва 24».

Такие «диагнозы» опасны, поскольку за ними могут скрываться: сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, гипотиреоз и другие опасные патологии.

Также и остеохондроз может скрывать за собой более серьезные заболевания. Такой диагноз обычно приписывают при любых болях в спине. Но за ним может быть грыжа межпозвоночных дисков.

Еще одним из частых заболеваний может быть авитаминоз. Люди ошибочно считают его нехваткой полезных элементов в межсезонье, однако на самом деле это полное отсутствие одного или нескольких витаминов. Недостаток какого-либо витамина правильно называть гиповитаминозом.

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