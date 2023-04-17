Облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь и до +16 градусов ожидают в Москве 17 апреля Фото: Михаил ПАТЛИС

Днем 17 апреля, в понедельник, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла. Кроме того, местами возможен небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет дуть переменный ветер, скоростью от пяти до десяти метров в секунду. На протяжении всего дня атмосферное давление будет находиться на уровне в 758 миллиметров ртутного столба, то есть немного выше нормы.

С наступлением вечера в Москве похолодает до +4-6 градусов, а ветер немного стихнет — его скорость составит от двух до семи метров в секунду. Осадков в это время не ожидается.

Ранее KP.RU писал, что в середине следующей недели в Москве потеплеет до 17 градусов тепла днем и в среднем до +5 ночью. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В столице будет солнечно, отметил он.