Стены учреждений культуры Москвы украсят мастера по стрит-арту Фото: пресс-служба Департамента культуры Москвы

В Москве стартует проект по изменению облика культурных учреждений. Для этого пригласят молодых художников, специализирующихся на стрит-арте. Как сообщается на сайте mos.ru, до осени 2023 года они украсят лекционные и концертные пространства 15 библиотек и культурных центров столицы.

Конкурс в рамках арт-проекта «Контуры культуры» проводится во второй раз. Темой стало новое прочтение классических образов искусства. Прием заявок начнется 17 апреля и продлится до 15 мая 2023 года включительно. Жюри выберет лучшие эскизы, а затем, в середине июля художники приступят к работе. Завершить работы планируют уже осенью текущего года.

В заявке на конкурс художнику нужно указать помимо контактных данных ссылку на аккаунты в социальных сетях, информацию об образовании, профессиональном опыте и достижениях, портфолио. Один претендент может прислать до трех эскизов своего проектного предложения художественной росписи общественных пространств. В заявке необходимо описать концепцию каждого из них и указать необходимые материалы. Важно, что эскизы должны принадлежать художнику, работы должны быть новыми, не представленными нигде ранее.

Помимо возможности заявить о своем таланте, отобранные участники проекта получат гонорары.

К концу 2023 года муралы планируют дополнить эффектами AR-формата. Наведя смартфон на рисунок, посетители смогут увидеть анимацию и узнать больше о конкретной работе и ее авторе.

Ранее KP.RU писал, что в столице прошла выставка уличного искусства.