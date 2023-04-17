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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:36

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 21 апреля

Вторая половина недели окажется на несколько градусов прохладнее, сообщил специалист
Мила ГЕНЬ
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 21 апреля

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 21 апреля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве с 21 апреля ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что морозов ждать не стоит — температура опустится всего на несколько градусов по сравнению с первой половиной недели.

Днем в пятницу, 21 апреля, в столице похолодает на 3-4 градуса. При этом погода будет весенней, морозы не прогнозируются. Похолодание будет заметно только из-за того, что первая половина недели будет немного теплее.

— В пятницу температура понизится на 3-4 градуса и днем будет в диапазоне: по области - от 10 до 15, а в Москве — 10-12 градусов тепла. Это совершенно нормальная, характерная для этого времени погода, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Ранее KP.RU писал, что 17 апреля в Москве ожидают облачную погоду с прояснениями и до +16 градусов. Ночью термометры будут показывать от четырех до шести градусов выше нуля.