Наталья Сергунина: Для здания научной библиотеки МГУ на Моховой улице утвержден предмет охраны

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В центре столицы на Моховой улице, дом 9, строение 9 находится научная библиотека Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, теперь утвержден предмет охраны исторического сооружения. В нем сегодня размещаются читальные залы, книгохранилище, а также отделы абонементного и информационного обслуживания некоторых факультетов.

Большинство научных документов из фондов МГУ находится в помещениях на Ломоносовском проспекте. А на Моховой улице собраны свыше 260 тысяч изданий и подшивки отечественных газет с двадцатых годов прошлого века.

«Здание построено по проекту архитектора Константина Быковского. Это важная часть исторического ансамбля университета на Моховой. В предмете охраны зафиксированы внешний вид, архитектурные элементы и оформление интерьеров. Специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ», — рассказала Наталья Сергунина.

Предмет охраны включает в себя материалы и виды оформления фасадов, скульптурный и лепной декор. Кроме того, сюда внесены и лестницы, внутренний интерьер начала XX века, старинные двери, другие ценные элементы здания.

Формирование ансамбля Московского университета продолжалось с конца XVIII до середины XX века. Библиотека находится в двух корпусах. Ее построили в 1901 году в стиле итальянского Ренессанса. Создавая проект, архитектор учитывал внешний вид расположенных рядом зданий учебного заведения.