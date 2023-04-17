Ефимов: В индустриальном парке «Руднёво» появится более шести тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва стала местом строительства одного из самых больших индустриальных парков России - «Руднёво». Его площадь - 120 тысяч квадратных метров! Это уже шестая площадка особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в «Руднево» введены 18 корпусов. Сюда входят также конструкторское бюро с опытным производством, занимающие 11-этажное здание.

«До конца 2024 года на площадке планируется создать более шести тысяч рабочих мест, - отметил заммэра. - Большинство – на производствах беспилотных летательных аппаратов».

Парк примет на своей территории также компании по производству микроэлектроники, медизделий, расходных материалов и других необходимых городу товаров, выпускаемых в том числе по проектам импортозамещения.

В прошлом месяце компания «Аэромакс» начала производить здесь беспилотные авиационные системы вертолетного типа. Их применяют для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в планах компании -

размещение производственных цехов еще в трех корпусах. При этом будет расширяться выпуск беспилотников.

«Сейчас компания ведет активный набор высококвалифицированных специалистов», - добавил глава ведомства.

В «Руднево» действуют положенные резидентам ОЭЗ льготы в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе импорта. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что это становится возможно, как только Федеральная таможенная служба выдаст разрешение на применение процедуры свободной таможенной зоны и открытия на площадях зоны таможенного контроля.

«В 2022 году этим правом воспользовались четыре компании ОЭЗ Москвы, - рассказал Дегтев. - Преференции, которые обеспечивает статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», являются востребованным механизмом поддержки бизнеса и обеспечат легкий старт молодому кластеру беспилотных авиационных систем».