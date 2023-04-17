На северо-западе Москвы во время ссоры женщина зарезала своего сожителя Фото: Олег ЗОЛОТО

Между 38-летней жительницей Москвы и ее возлюбленным 16 апреля 2023 года возникла ссора. Во время нее женщина ударила сожителя ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в Следственном комитете Москвы.

Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло на северо-западе столицы, в квартире жилого дома на 3-м Волоколамском проезде. Подозреваемую задержали. Ей уже предъявили обвинение в преднамеренном убийстве. В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на севере столицы. Молодой человек зарезал собственную возлюбленную. Как признался обвиняемый, в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. Его поймали при попытке сбежать в другой регион.