Спешивший водитель на западе Москвы устроил ДТП с участием четырех автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На улице Лобачевского в районе дома 90 в Москве 17 апреля 2023 года произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работают оперативные службы города.

Камеры дорожного наблюдения запечатлели момент аварии. На кадрах отчетливо видно, как белая легковушка пытается маневрировать между двух транспортных потоков. В какой-то момент «трюк» пошел не по плану, и автомобиль врезался в направлявшееся попутно такси. От удара нарушителя отбросило на соседнюю линию, где он столкнулся еще с двумя машинами.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщили в Дептрансе. Движение в сторону проспекта Вернадского затруднено, уточнили в ведомстве. Водителей просят выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на юго-западе Москвы.