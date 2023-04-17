ФСБ задержала планировавшего теракты в Москве и Новосибирске главаря ИГИЛ* Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.

Правоохранители задержали гражданина Республики Таджикистан, 34-летнего Назарова. Известно, что будучи сторонником ИГИЛ*, мужчина создал террористическую ячейку. Его целью были диверсии и теракты на территории столицы, а также в Сибири. Мужчина собирался использовать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.

Ранее KP.RU рассказывал, что пособника ИГИЛ* из Набережных Челнов приговорили к 11 годам заключения. Местный житель отправился за решетку за финансирование и оправдание терроризма, а также за пособничество в содействии террористической деятельности.

* Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация