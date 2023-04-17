Багреева: Одним из ключевых факторов роста экономики столицы становятся высококвалифицированные специалисты

Фото: Мария Багреева на Ясинской международной научной конференции / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

НИУ ВШЭ стала площадкой для круглого стола Департамента экономической политики и развития Москвы, прошедшего в рамках Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Его организовал Департамент экономической политики и развития Москвы. Среди участников дискуссии были эксперты Финансового университета при правительстве РФ, НИУ ВШЭ и компании «Технологии доверия». Выступая во время обсуждения, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила необходимость новых подходов к развитию столичного рынка труда. Этого требуют растущий спрос экономики Москвы на квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях, старение жителей трудоспособного возраста и повышение возрастной планки выхода молодежи на работу.

«В Москве среди занятых на рынке труда 95 процентов – квалифицированные специалисты, из них половина – высококвалифицированные, - сказала Багреева. - Это почти на 20 процентов больше, чем в среднем по России. Но учитывая рост таких отраслей, как финансы, ИТ, новые технологии, понятно, что доля высококвалифицированных специалистов будет еще больше».

По ее словам, важно при этом обеспечить не совокупный рост числа работников высокой квалификации, а увеличить их долю именно в тех отраслях, которые сейчас испытывают такую потребность.

Как и многие крупные города, Москва демонстрирует рост доли людей старшего поколения. Департамент экономической политики и развития города приводит демографический прогноз, согласно которому к 2040 году среди трудоспособных жителей в основном будут работники в возрасте от 45 до 60 лет.

Как пояснила Багреева, свое влияние тут оказывает не только общая тенденция старения, но и последствия демографической ямы 90-х годов. Такая картина складывается и в других регионах России. При этом можно говорить о долгосрочном тренде на уменьшение доли работающей или находящейся в поиске работы молодежи в возрасте от 20 до 24 лет.

Чтобы развивать рынок труда на перспективу, Москва выделила несколько направлений для работы.

«В первую очередь это обучение и повышение квалификации имеющихся кадров, - сообщила Багреева. - Это максимальное вовлечение пенсионеров, которые хотят работать, и переобучение людей предпенсионного возраста».

По ее мнению, это даст возможность сохранить активность на рынке труда Москвы на фоне увеличения продолжительности жизни.

«И главное – создать для этих людей возможность переобучения и получения необходимых навыков, востребованных в экономике, - подчеркнула министр. - Важным направлением также станет привлечение талантливых специалистов из других регионов и из-за рубежа, в том числе студентов».