Максим Ликсутов: в июле в Москве пройдет парад трамваев

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

«Развитие электрического транспорта, в том числе трамваев – это одна из приоритетных задач, которую нам поставил Мэр Москвы С. Собянин, - отметил в своей авторской колонке на сайте Transport.mos.ru заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Трамвай для города – это не просто транспортное средство, это символ, который ценят и любят все москвичи. Именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем традицию проведения парадов ретротранспорта, где показываем уникальные исторические трамвайные вагоны. Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года – их посещают до нескольких сотен тысяч человек, поэтому мы обязательно продолжим проводить такие праздники. Ближайший парад трамваев пройдет в июле – в День московского транспорта. Надеемся, что погода будет хорошей и позволит собрать всех желающих».

Максим Ликсутов отметил, что каждый день трамваями пользуются уже около 600 тысяч москвичей, и число поездок ежемесячно растет.

Об истории развития трамвая в столице «Комсомольская правда» рассказала в своем спецпроекте «Московскому трамваю - 124 года».