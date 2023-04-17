Хиты «Пустите меня на танцпол» и «Птичка» прозвучали на станции метро «Таганская»

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Московское метро вместе с VK Музыкой продолжает приглашать любимых многими артистов на площадки проекта «Музыка в метро».

Сегодняшний понедельник, 17 апреля, явно удался у пассажиров, оказавшихся на станции «Таганская». Свои песни исполнили в подземке артисты HammAli & Navai. Публика зажигала под хиты «Ноты», «Пустите меня на танцпол», «Прятки» и «Птичка». Мини-концерт получился очень эмоциональным и ярким.

«В этом году вас ждут концерты и других известных музыкантов, которых мы вместе с VK Музыкой пригласим выступить в метро», - отметили в столичном Дептрансе.

Напомним, в рамках этого совместного спецпроекта на площадках «Музыки в метро» уже выступал Баста.