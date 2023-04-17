Прокуратура Москвы утвердила обвинение против группы женщин, незаконно обналичивших маткапиталы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против группы женщин, незаконно обналичивших маткапитал Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Восточного административного округа города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы столицы, обвиняемой в серии мошенничеств с получением выплат, а также четырех ее соучастниц. Женщина придумала схему, по которой помогала желающим женщинам незаконно обналичить материнский капитал.

Обвиняемая еще в 2018 году воспользовалась познаниями в сфере недвижимости и объединилась с четырьмя соучастницами для хищения бюджетных средств. Она подыскивала непригодные для проживания дома, расположенные в Рязанской области, после чего организовала заключения фиктивных договоров купли-продажи.

Документы фигурантки предъявляли в органы пенсионного фонда. На «улучшение» жилищных условий перечисляли средства из маткапитала, которые затем соучастницы распределили между собой и использовали в личных целях. В общей сложности они похитили 1,7 млн рублей.

Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело направят в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее KP.RU рассказывал, как пенсионерка-мошенница пообещала жителю Москвы помочь получить в собственность две государственные квартиры за вознаграждение в три миллиона рублей.