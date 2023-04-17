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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 17:02

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против группы женщин, незаконно обналичивших маткапиталы

Их «вдохновила» 46-летняя москвичка, которая помогла похитить деньги из бюджета
Мила ГЕНЬ
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против группы женщин, незаконно обналичивших маткапитал

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против группы женщин, незаконно обналичивших маткапитал

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Восточного административного округа города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы столицы, обвиняемой в серии мошенничеств с получением выплат, а также четырех ее соучастниц. Женщина придумала схему, по которой помогала желающим женщинам незаконно обналичить материнский капитал.

Обвиняемая еще в 2018 году воспользовалась познаниями в сфере недвижимости и объединилась с четырьмя соучастницами для хищения бюджетных средств. Она подыскивала непригодные для проживания дома, расположенные в Рязанской области, после чего организовала заключения фиктивных договоров купли-продажи.

Документы фигурантки предъявляли в органы пенсионного фонда. На «улучшение» жилищных условий перечисляли средства из маткапитала, которые затем соучастницы распределили между собой и использовали в личных целях. В общей сложности они похитили 1,7 млн рублей.

Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело направят в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее KP.RU рассказывал, как пенсионерка-мошенница пообещала жителю Москвы помочь получить в собственность две государственные квартиры за вознаграждение в три миллиона рублей.