Овчинский: Столичное предприятие тестирует отечественный аэрогель для заживления ран

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Антибиотики, вакцины, лекарства для терапии онкологических и сердечно-сосудистых болезней, расстройств нервной системы, сахарного диабета и многое другое производят сегодня столичные фармкомпании. Всего в этой отрасли в Москве насчитывается 95 предприятий. Они обеспечивают рабочими местами свыше 15 тысяч человек. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о разработке одного из этих производителей.

«В 2021 году на рынке медицинских товаров появилась прошедшая все этапы сертификации и зарегистрированная Росздравнадзором разработка столичных ученых – отечественный аэрогель для лечения различных видов ран, - сообщил глава ведомства. - Сейчас идет клиническая апробация препарата для подтверждения его эффективности».

По его словам, при положительных результатах тестирования новинка может стать надежной альтернативой импортным аналогам. Сейчас более двадцати пациентов участвуют в испытаниях аэрогеля в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Некоторыми подробностями поделился заведующий онкологическим отделением № 2 ММКЦ «Коммунарка» Камиль Далгатов. В частности, использование препарата благотворно сказывается на самочувствии больных.

«Мы видим хорошую динамику заживления ран к пятым суткам применения, - пояснил завотделением. - У наблюдаемых отмечается снижение кровоточивости и болезненности. Размеры поврежденных поверхностей у большинства также показывают тенденцию к уменьшению на фоне проводимой терапии».

Лекарство содержит встроенный в молекулярную структуру регенерирующий коллаген, а также антимикробные и обезболивающие вещества. После нанесения на рану препарат принимает новую форму в виде геля. Благодаря этому для заживления создаются оптимальные условия. Как уточнила генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина, все происходит быстрее, без боли и комфортно для пациента. С помощью новинки можно лечить разные раны, например, диабетическую стопу, трофические язвы, обширные ожоги, послеоперационные швы или пролежни.

Напомним, при открытии своих производств в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта и возможность пользоваться качественной инфраструктурой. Кроме того, им доступны десятки мер системной поддержки города, среди которых свыше двух десятков инструментов. Сюда также входят субсидии и целевые займы.