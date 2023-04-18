На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за проверки состава

На БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московском метрополитене утром 18 апреля на Большой кольцевой линии (БКЛ)задерживаются поезда из-за проверки состава, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава», - сказано в сообщении. Детали произошедшего не утончаются.

В Дептрансе добавили: через 15 минут движение на БКЛ начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что 14 апреля на серой ветке метро Москвы были увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточнялась. Через десять минут движение на участке восстановили и начали вводить в график. Составы стали ходить по привычному расписанию.