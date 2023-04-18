Облачная погода с прояснениями, дождь и до +17 градусов ожидаются в Москве 18 апреля

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве во вторник, 18 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, по области местами пойдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В городе будут дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В ночь на среду характер погоды практически не изменится: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура будет плюсовой – около трех-пяти градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Днем 19 апреля столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Дождь не прогнозируется.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 21 апреля. В столице похолодает на три-четыре градуса.