Врач Романенко рассказала, о каких заболеваниях говорит онемение конечностей

Онемение конечностей может быть связано с патологиями позвоночника Фото: pixabay.com

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» рассказала, что онемение конечностей может быть признаком сахарного диабета, инфекционных заболеваний и опухоли головного мозга.

По словам специалистки, при сахарном диабете нервные волокна поражаются глюкозой, что иногда вызывает онемение рук и ног. Опухолевые процессы в головном мозге также могут проявляться онемением конечностей. Кроме того, инфекционные заболевания могут поражать нервные волокна и вызывать нарушение чувствительности.

Врач добавила: онемение конечностей может быть связано с патологиями позвоночника или неудобным положением тела.

«Чаще всего проблема возникает, когда мы неудобно сидели, лежали. Происходит временное нарушение нормального функционирования нервных волокон, и возникает чувство онемения», - пояснила она.

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