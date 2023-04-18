Владимир Ефимов: более тысячи рабочих мест создадут на площадке «Алабушево»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В этом году на площадке «Алабушево» — относится к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» — закончат возведение девяти производств. На них будут открыты более тысячи рабочих мест.

— На площадке «Алабушево» ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них – производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадка «Алабушево» расположена вблизи одноименной станции. Производственные и административные корпуса расположены на площади почти 158 гектаров. Сейчас здесь локализуют (т.е. организуют) производство почти 30 резидентов ОЭЗ. Компании суммарно создали 1,5 тысячи рабочих мест. Фирмы, которые будут запускать производства в 2023 году, начали подбор персонала. Вакансии есть и у уже действующих компаний.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что «Алабушево» в ближайшее время станет центром фармпромышленности.

— В начале этого года здесь открылось предприятие «Велфарм», на котором уже работают 100 человек и до конца года планируется трудоустроить еще примерно столько же. Численность персонала после выхода производства на полную мощность составит 1,2 тысячи человек, – сообщил Овчинский.

Другая фармокмпания BIOCAD приняла на работу 240 человек, в фирме есть еще 30 вакансий, в основном производственный персонал. Ищут специалистов в ОТК, микробиологов, технологов и других. Вакансии есть также на производствах микроэлектроники. В поиске сотрудников компания помогает и ОЭЗ «Технополис Москва». Для этого работает проект «Техноработа»

— Сейчас предлагают около 300 вакансий для соискателей, – уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На особой экономической зоне действует льготный режим для инвесторов. На шести площадках (суммарно более 260 га) по Москве размещаются высокотехнологичные производства.