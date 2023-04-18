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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:17

Систему видеонаблюдения используют для определения места жительства призывников в Москве

В России весенний призыв начался 1 апреля
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве используется система видеонаблюдения для определения места жительства призывников

В Москве используется система видеонаблюдения для определения места жительства призывников

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве используется система видеонаблюдения для определения места жительства призывников, сообщил ТАСС со ссылкой на военного комиссара столицы Максима Локтева.

По его словам, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации. Из-за этого срочникам не получается вручить повестки.

Кроме того, по указанию мэра Москвы Сергея Собянина организации, в которых работают призывники, предоставляют в военокоматы сведения о них. Также образовательные учреждения города помогают определить, где учатся призывники. Локтев подчеркнул, что с такой информацией оповестить человека о явке в военкомат намного проще.

Напомним, весенний призыв в России начался 1 апреля. На военную службу будут призваны 147 тысяч человек.

Ранее KP.RU писал, что москвичи активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы. В ряды ВС РФ хотят вступить люди самого разного возраста – как молодёжь, так и более зрелые люди.