Двоих вандалов задержали за повреждение турникета и двери на станциях метро Москвы

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ст. 214 «Вандализм» Фото: прокуратура Москвы

В Москве задержали двоих пассажиров, повредивших турникет и дверь в метро. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ст. 214 «Вандализм». Также им предстоит возместить ущерб за повреждение имущества сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, на станции метро «Киевская» 37-летний мужчина не стал оплачивать проезд и разбил створу турникета. А на станции «Юго-западная» 26-летний молодой человек намеренно ударил по входной двери в вестибюль, после чего она разбилась. Детали произошедшего уточняются, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее KP.RU писал, что двое мужчин с детскими колясками разбили створки турникетов в метро Москвы. Инциденты произошли на станциях «Щелковская» и «Юго-Восточная». Действия пассажиров расценили как вандализм. Обстоятельства произошедшего выясняются.