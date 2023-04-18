В Москве за сутки выявили 596 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали 129 человек, 1342 пациента выздоровели после болезни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 596 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 129 горожан, 1342 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни десяти человек. Днем ранее в столице выявили 570 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 496 641 случай COVID-19, 3 306 241 пациент выздоровел после болезни, 48 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умер.

В России за последние 24 часа COVID-19 заразились 5257 человек. В стационары попали 1240 жителей страны, 8416 пациентов вылечились, 37 россиян умерли от осложнений и последствий болезни.

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