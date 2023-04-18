Парковку со шлагбаумом на Триумфальной площади в Москве закроют до 9 мая

Парковку со шлагбаумом на Триумфальной площади временно закроют Фото: Архив "КП"

В Москве на Триумфальной площади, 1 временно не будет работать парковка со шлагбаумом № 9080. Период ограничения – с 18 апреля по 9 мая, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной и инфраструктуры.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что схема движения транспорта изменится на Филевском бульваре и улице Мясищева в Москве по 15 мая. Причина ограничений – проведение строительных работ на участке. Автомобилисты не смогут проехать от дома 40 по Филевскому бульвару до дома 2, строение 1 по улице Мясищева, этот участок полностью перекроют.

Кроме того, две полосы перекроют на улице Розанова до 15 июля из-за строительных работ. На время ограничений специалисты временно обустроят уширения.