Вице-мэр Ефимов: к госзакупкам на Портале поставщиков Москвы присоединился сороковой регион

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На Портале поставщиков Москвы зарегистрированы сорок российских регионов. «Юбилейным» ситала Пензенская область. Теперь ее госучреждения могут проводить закупки работ, услуг и товаров малого объема с помощью столичного сервиса. С руководством субъекта подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в регионе проведут обучение работе на ресурсе для специалистов по закупкам.

— За десять лет столичный Портал поставщиков стал универсальной площадкой для проведения закупок малого объема. Ресурс способствует повышению экономической эффективности таких закупок, развитию открытости и прозрачности процедур, увеличению спроса на товары российских производителей. Сегодня любой регион может заключить соглашение с Москвой и подключиться к системе, в которой работают поставщики со всей страны, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что сейчас площадка обеспечивает потребности 55,1 тысячи заказчиков из разных субъектов. Каждый день с помощью ресурса заключают полторы тысячи контрактов. В каталоге два миллиона уникальных наименований.

Компании из Пензенской области также присоединяются к Порталу: зарегистрировано 850 предпринимателей.

— Всего в системе работает 300 тысяч поставщиков, большинство из них представители малого и среднего бизнеса. При размещении заказа в системе все они смогут принять участие в закупке и предложить свои товары, работы и услуги заказчику, — сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Госучреждения Пензенской области будут участвовать в закупках через интеграцию с региональной информационной системой «БФТ. Закупки». Когда заказ публикуется в местной системе, он также отображается на столичном Портале. Такой же функционал доступен и для других субъектов, которые располагают региональными информационными системами.

— Для региональных пользователей реализована возможность проведения совместных закупок, подборки предложений по местонахождению поставщика, а также все остальные цифровые сервисы платформы, включая создание сайта-визитки, где можно разместить региональные нормативно-правовые акты и актуальную информацию по региону, – поделился замруководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

В 2022 году 30% контрактов на Портале были заключены с исполнителями из других регионов. То есть сервис помогает расширять географию подрядчиков. В рамках московского сайта функционирует логистический сервис: он помогает просчитать затраты на доставку и найти подходящего подрядчика для этой задачи.