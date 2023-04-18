Мужчина обвинили в растлении двух девочек в парке на севере Москвы

Мужчине предъявили обвинение Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка СК России.

Так, 15 апреля в парке на севере столицы насильник напал на 12-летнюю девочку и надругался над ней. После этого злоумышленник попытался изнасиловать 11-летнюю девочку, но не смог, так как она оказала ему активное сопротивление.

Насильника задержали, в ходе допроса он признал вину. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Покушение на насильственные действия сексуального характера». В ближайшее время следствие будут ходатайствовать о его аресте. Детали произошедшего выясняются. Следователи собирают доказательства.

Ранее KP.RU писал, что на юге Москвы пьяный мужчина изнасиловал знакомую и отобрал у нее золотое украшение.