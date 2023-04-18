Школьник из Москвы едва не утонул во время сдачи нормативов по плаванию

Ребенка спас тренер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 12-летний школьник чуть не утонул во время сдачи нормативов по плаванию. Инцидент произошел в районе Куркино в понедельник, 17 апреля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, мальчик занимается в бассейне уже около двух лет и держится на воде довольно уверено. Однако ему стало нехорошо, когда он сдавал нормативы: школьник проплыл почти всю дорожку и неожиданно потерял сознание. Тренер бросился на помощь к мальчику и вытащил его из воды. Он оказал первые помощь воспитаннику, затем подростка передали бригаде скорой помощи.

В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении, в ближайшее время его выпишут из больницы.

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