Московский мотопарад пройдет на Садовом кольце 13 мая 2023 года

Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от Проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 13 мая на Садовом кольце состоится мотопарад в честь открытия сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от Проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон». Гостей мероприятия ждут выступления байкеров и музыкальных коллективов, розыгрыш мотоцикла и водное шоу.

ЦОДД и Госавтоинспекция рекомендуют водителям обновить свои навыки вождения перед началом мотосезона. Также всегда необходимо надевать полную экипировку, проверять техническое состояние мотоцикла, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и держать боковой интервал на дороге.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о «дачных» пробках во второй половине апреля. В пятницу вечерний час пик будет начинаться раньше – в 17:00.