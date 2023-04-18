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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:54

Московский мотопарад пройдет на Садовом кольце 13 мая 2023 года

Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от Проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от Проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 13 мая на Садовом кольце состоится мотопарад в честь открытия сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от Проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон». Гостей мероприятия ждут выступления байкеров и музыкальных коллективов, розыгрыш мотоцикла и водное шоу.

ЦОДД и Госавтоинспекция рекомендуют водителям обновить свои навыки вождения перед началом мотосезона. Также всегда необходимо надевать полную экипировку, проверять техническое состояние мотоцикла, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и держать боковой интервал на дороге.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о «дачных» пробках во второй половине апреля. В пятницу вечерний час пик будет начинаться раньше – в 17:00.