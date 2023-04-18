Охранник избил напарника у больницы в центре Москвы

По факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве поссорились два сотрудника медучреждения. Инцидент произошел вечером 16 апреля на улице Доватора 15 с1. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Уточняется, что второй участник конфликта – мужчина 1977 года рождения, его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным РЕН ТВ, драка произошла между 45-летним охранником и его 46-летним напарником. Мужчина избил коллегу, проломил ему череп, а затем скрылся с места происшествия. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что американского журналиста Джона Дугана избили в столичном метро. Потерпевший обратился в полицию, правоохранители оперативно задержали налетчика. По факту произошедшего идет проверка.