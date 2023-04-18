Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл подробности ДТП с его участием в Москве

Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 18 апреля в аварию попал известный телеведущий Дмитрий Дибров. Его Mercedes задел служебный полицейский микроавтобус. В беседе с KP.RU шоумен рассказал подробности ДТП.

Дибров отметил, что в результате аварии никто не пострадал. Он также опроверг информацию о своей госпитализации и уточнил, что сейчас ждет эвакуатор и заполняет бумаги – объяснительную для водителя полицейской машины. Обстановка на месте происшествия спокойная.

«Уже пишут, что я в больнице?! А почему не по пути на Троекуровское… Ведь абсолютно рядовая бытовая ситуация, человек случайно зацепил, со всеми может случиться», - сказал телеведущий. Жена Диброва узнала о ДТП после звонка журналистов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве обстреляли машину исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой. Ремонт автомобиля обойдется примерно в 250 тысяч рублей. По факту случившегося организовали проверку, правоохранители ищут злоумышленников.