Максим Ликсутов назвал одну из самых популярных вакансий столичного метро

Одна из самых популярных вакансий — это машинист электропоезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хотите почувствовать себя машинистом поезда метро? Тогда в субботу, 22 апреля, приходите на День открытых дверей в Корпоративный университет Транспортного комплекса Москвы. Для всех желающих представители университета и Центра подбора персонала проведут презентацию профессии. Кроме того, гостям покажут учебные аудитории, интерактивные макеты и тренажеры машиниста.

«Московский метрополитен - один из крупнейших и самых надежных работодателей столицы, при этом постоянно растущий, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Благодаря программе мэра Москвы Сергея Собянина по развитию метро мы ежегодно создаем тысячи новых рабочих мест. Одна из самых популярных вакансий — это машинист электропоезда».

По его словам, эта профессия становится еще более востребованной, поскольку сегодня машинистами могут стать и мужчины, и женщины.

«Только в 2022 году на работу вышли 400 новых машинистов, - уточнил Ликсутов. - Всего на линиях работают уже больше 5,5 тысячи сотрудников. Работники Московского транспорта имеют стабильный доход и пакет социальных льгот и гарантий правительства Москвы».

Заммэра пригласил жителей 22 апреля попробовать себя в роли машиниста и узнать больше о профессии на Дне открытых дверей.

Кстати, сейчас идет набор машинистов для управления самыми современными поездами на всех линиях. Узнать больше можно на сайте или по номеру телефона: 8-495-622-22-22, 8-800-220-22-02 (для регионов).