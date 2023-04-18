Мужчина напал на инспектора МАДИ на Семеновской набережной в Москве

У инспектора диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве возбудили уголовное дело против 45-летнего мужчины, который напал на инспектора МАДИ. Инцидент произошел 14 апреля на Семеновской набережной, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Мужчина накинулся на инспектора, когда тот фиксировал автомобиль, припаркованный под запрещающим знаком. Нарушитель оскорбил сотрудника МАДИ и несколько раз ударил ему по лицу. После этого пострадавший обратился в правоохранительные органы. Медики диагностировали у него перелом носа, ушибы и ссадины.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что охранник избил напарника у больницы в центре Москвы. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, а налетчика доставили в отдел полиции.