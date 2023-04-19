Владислав Овчинский: в институте авиационного моторостроения имени Баранова расширили опытное производство

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Новый участок опытного производства ввели в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) — входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». В цехе, площадью порядка 3000 кв. м, установлены современные станки. Модернизация позволит расширить номенклатуру продукции и создавать конструктивно более сложные изделия.

— В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями. Открытие нового участка позволит расширить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

ЦИАМ — научно-исследовательская организация, аналогов которой в России нет. Здесь изучают и разрабатывают авиадвигатели. Эти узлы во всех российских самолетах создавались при непосредственном участии ЦИАМ — на стендах институт машины проходили доводку. Опытное производство — финальная часть опытно-конструкторских или научно-исследовательских работ. Гендиректор Центрального института Андрей Козлов отметил, что для выпуска любой детали двигателя необходимо высокопроизводительное и высокоточное и оборудование.

В ЦИАМ отмечают: современные производственные мощности закрывают все потребности подразделений института, которые заняты в испытаниях. Кроме того, будет удовлетворен спрос сторонних предприятий, которые заказывают услуги по проектированию и изготовлению деталей и узлов различной сложности. В КБ института разрабатывают станочную оснастку, с помощью аддитивных технологий (3D-принтеров) печатают нестандартные детали: турбинные моноколеса, сопловые и рабочие лопатки турбин, корпуса сложной конфигурации. Сотрудники также освоили лазерную сварку, наплавку и резку металла. Внедряют работы с портальной измерительной машиной — применяется для выполнения трехмерных измерений крупногабаритных деталей и сборных узлов.