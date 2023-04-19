ВДНХ открывает прием заявок на архитектурный конкурс «Золотой колос» — Сергунина

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В Москве объявлен прием заявок на конкурс «Золотой колос», участники которого могут предложить свои идеи по комплексному обновлению Совхозного, Хованского и еще трех въездов на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«ВДНХ — это уникальное общественное пространство, объединяющее 49 объектов культурного наследия. Сама выставка — популярная достопримечательность города. Сегодня ее территория продолжает развиваться для удобства москвичей и туристов. Конкурс даст возможность состоявшимся мастерам и молодым талантам стать частью знаковой программы возрождения комплекса», — отметила вице-мэр.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры, архитекторы и специалисты в области градостроения из России и стран СНГ в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку необходимо подать до 31 мая на сайте ВДНХ.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Проекты принимаются до 30 июня. Каждая работа должна включать альбом, концепцию, схемы движения транспорта и пешеходов, эскизы, 3D-модели всех пяти объектов.

«Эксперты оценят каждый проект по нескольким критериям, включая функциональность, оригинальность и интегрированность в историческую среду выставки. Итоги станут известны 28 июля на церемонии награждения в Доме культуры ВДНХ», — сообщила Наталья Сергунина.

Три лучшие работы будут отмечены свидетельствами, памятными и денежными призами: за первое место – 300 тыс. рублей, за второе – 200 тыс., за третье - 100 тыс. рублей.