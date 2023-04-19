Мария Багреева: В Москве утвердили порядок подачи заявления на льготу по налогу на имущество физлиц по торговым и офисным помещениям

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Претендуете на льготы по налогу на имущество для физлиц для нежилых объектов? Власти столицы утвердили порядок и сроки подачи заявлений. В данном случае речь об имуществе, которое Госинспекция по недвижимости посчитала торгово-офисным, но результаты обследования в последствии были пересмотрены. Льгота позволяет снизить ставку налога 1,5% до 0,5%, отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

Напомним, недвижимость считается торгово-офисной по нескольким причинам. В том числе фактическое использование объекта больше чем 20% общей площади, что определяется обследованием Госинспекции по недвижимости, а если собственник не предоставил доступ на объект, тот признается торгово-офисным по внешним признакам. Если собственник с этим не согласен, он может оспорить результат обследования до 31 марта года, следующего за обследованием. Однако часто физлица не успевают это сделать вовремя, и из Перечня торгово-офисных объектов исключить объект уже нельзя.

«Для решения этой проблемы в конце прошлого года в столице была введена налоговая льгота, – напомнила Мария Багреева. - Если в 2022 году физическое лицо получило уведомление, в котором налог на имущество за 2021 год был рассчитан по ставке 1,5%, а в предыдущие годы он считался по ставке 0,5%, и основанием для включения в Перечень торгово-офисных объектов был именно акт Госинспекции по недвижимости, такому физлицу следует до конца 2023 года обратиться в Департамент экономической политики и развития города Москвы с заявлением о несогласии с результатами обследования».

Сотрудники Госинспекции повторно изучат объект (им обязательно нужно будет доступ в помещение – это важно!). И если выяснится, что менее 20% площади используется в торгово-офисных целях, эту информацию направят в налоговую инспекцию для уменьшения налога.

Основание отнесения объекта к торгово-офисным можно проверить на mos.ru, указав кадастровый номер.