Неизвестный поджег автомобиль директора благотворительного фонда «Дар» в центре Москвы

Сотрудники полиции ищут злоумышленника
Фото: Артем КИЛЬКИН
В центре Москвы неизвестный мужчина поджег автомобиль Volvo директора благотворительного фонда «Дар» Полины Левиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около театра Моссовета. Злоумышленник в капюшоне и маске облил иномарку жидкостью из бутылки, а затем поджег ее. Огонь перекинулся на автомобиль Lexus, припаркованный рядом. Пожар потушили, машины практически полностью сгорели.
В ГУ ВД России по Москве добавили, что авто подожгли ночью 19 апреля – примерно в 03:30. В результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, поджигателя ищут. Сумма материального ущерба уточняется.
Ранее KP.RU писал, что неизвестные сожгли Range Rover на Садово-Черногрязской улице в центре Москвы.