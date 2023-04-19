Неизвестный поджег автомобиль директора благотворительного фонда «Дар» в центре Москвы

Сотрудники полиции ищут злоумышленника Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Москвы неизвестный мужчина поджег автомобиль Volvo директора благотворительного фонда «Дар» Полины Левиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около театра Моссовета. Злоумышленник в капюшоне и маске облил иномарку жидкостью из бутылки, а затем поджег ее. Огонь перекинулся на автомобиль Lexus, припаркованный рядом. Пожар потушили, машины практически полностью сгорели.

В ГУ ВД России по Москве добавили, что авто подожгли ночью 19 апреля – примерно в 03:30. В результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, поджигателя ищут. Сумма материального ущерба уточняется.

Ранее KP.RU писал, что неизвестные сожгли Range Rover на Садово-Черногрязской улице в центре Москвы.