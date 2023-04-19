Предмет, похожий на гранату, обнаружили в многоэтажке на Новозаводской улице в Москве

На месте работали сотрудники оперативных служб Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в жилом доме, расположенном на улице Новозаводской обнаружили предмет, похожий на боеприпас, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

На месте работали сотрудники оперативных и экстренных служб. Были проведены все необходимые мероприятия. Установлено, что подозрительный предмет безопасен, жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Кто оставил в подъезде многоэтажки предмет, с виду похожий на гранату, пока неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что на северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат в мусорном контейнере. На месте происшествия работали саперы и кинологи. Территория была временно оцеплена. Сведения о пострадавших не поступали, боеприпасы не представляли никакой угрозы. Детали случившегося не раскрываются.