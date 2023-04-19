Движение транспорта ограничат в Москве в ночь на 20 апреля из-за подготовки к параду Победы

Движение ограничат на четырех дорожных участках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в ночь на четверг ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Победы на Красной площади, предупредили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Так, с 23:00 19 апреля до 02:00 20 апреля нельзя будет проехать по внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, по Новорязанскому шоссе от дома 3 корп. 1 до МКАД, а также по Волгоградскому проспекту от МКАД по ТТК. Кроме того, движение ограничат на Проектируемом проезде №3502.

Водителей просят заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты проезда. Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков и требования инспекторов.

Ранее KP.RU писал, что парковку со шлагбаумом № 9080 на Триумфальной площади в Москве закроют на три недели - с 18 апреля по 9 мая 2023 года.