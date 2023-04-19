Ефимов: Построенные по городской программе школа и два детсада получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) действует в Москве с 2020 года. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за это время город оформил 35 соглашений с инвесторами о строительстве 80 различных сооружений. Для трёх из них по программе МПТ выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

«В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек».

Один из них - школа на 800 учеников на улице Берзарина на северо-западе Москвы. Благодаря проекту в районе дополнительно создано 119 рабочих мест. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, ещё два здания построены в Новой Москве. В поселении Сосенском, около деревни Николо-Хованское, полностью готов новый детский сад на 220 учащихся.

«В поселении Рязановском завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 275 детей, - добавил глава ведомства. - Оба проекта создадут 113 новых рабочих мест».

Напомним, действующая в столице программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет застраивать районы комплексно. Она даёт возможность девелоперам частично или полностью освободиться от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка для возведения жилья. При этом есть обязательное условие - инвестор должен дополнительно вложиться в строительство сооружения, в котором будут созданы новые рабочие места. Кроме того, для девелоперов доступны и некоторые другие преференции в рамках программы МПТ. Например, при ускорении стройки им полагаются повышенные льготы.

Застройщики могут обратиться с заявкой на участие в программе через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.