Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под запретом определенных действий Фото: Александр РОГОЗА

Мосгорсуд признал законным запрет пользоваться интернетом блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за уголовного дело об отмывании 130 млн рублей. Обвиняемой также нельзя общаться с другими фигурантами дела, сообщил ТАСС.

«Суд оставил решение по мере пресечения Чекалиной без изменения, а апелляционную жалобу ее защиты - без удовлетворения», - уточнили в суде.

Сама Валерия Чекалина не явилась в суд и прислала заявление с отказам об участии в судебном процессе. Адвокаты блогера заявили, что работа в интернете является единственным заработком девушки. При этом следователь отметил, что Лерчек вела свою деятельность в запрещенной соцсети. Прокурор поддержал его, а судья оставил прежнее решение в силе.

Ранее KP.RU писал, что блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу предъявили обвинение в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, на пару завели уголовное дело о неуплате налогов. Вину они не признают. Расследование продолжается.