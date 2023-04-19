Автомобиль сбил велосипедиста на улице Дмитрия Ульянова в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Дмитрия Ульянова, 46 произошло ДТП: автомобиль сбил велосипедиста, проезжающего по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Авария произошла днем 19 апреля. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется

Движение на участке было затруднено, правоохранителям приходилось перекрывать одну полосу. В настоящий момент движение восстановлено.

В Дептрансе напомнили, что людям на самокатах и велосипедах необходимо спешиваться на пешеходном переходе и везти транспортное средство возле себя.

Ранее KP.RU писал, что сестра настоятеля храма насмерть сбила пешехода на Ярославском шоссе в Москве. Мужчина выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. От полученных травм он скончался. Полиция выясняют обстоятельства произошедшего.